Справку об отсутствии COVID-19 будут требовать у всех прибывающих в Кыргызстан

В Министерстве транспорта и дорог прошло межведомственное совещание по обсуждению вопросов возобновления авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, статс-секретарь министерства Эрмек Мамыркалиев отметил, что сейчас стоит задача разработать алгоритм действий для международных авиаперевозок.

В частности, на совещании прозвучало предложение, чтобы у пассажиров, прибывающих в Кыргызстан, была справка об отсутствии коронавируса, полученная за 3-5 дней до вылета. Однако представители авиакомпаний отметили, что это влечет дополнительные расходы для пассажиров. Но после аргументов представителя Минздрава о логичности введения такого требования они согласились внести его для пропуска пассажиров в самолет.

«Представитель Министерства культуры предложил обсудить возможность открытия воздушных пунктов пропуска в аэропортах «Манас», «Ош» и «Тамчи» с 15 июня, а также вопрос проверки прибывающих пассажиров на COVID-19 и исключения последующей обсервации на международных перевозках», — отметили в ведомстве.

В итоге принято решение о разработке алгоритма действий по международным авиаперевозкам, в том числе по частотам рейсов и графику. Кроме того, участники рекомендовали внести предложения в республиканский штаб по полноценному возобновлению общественного транспорта от населенных пунктов до аэропортов.