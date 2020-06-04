В Кыргызстане продлили срок действия зеленого коридора для иностранцев

Правительство Кыргызстана по предложению Министерства иностранных дел продлило срок действия зеленого коридора для граждан иностранных государств и лиц без гражданства, пребывающих в КР, до 1 июля. Об этом сообщил департамент информации МИД.

По его данным, сделано это с учетом временного прекращения авиасообщения с зарубежными странами и закрытия границ иностранных государств.

Таким образом иностранные граждане, а также лица без гражданства, которые в настоящее время находятся в Кыргызской Республике в визовом и безвизовом порядке, смогут выехать до 1 июля 2020 года без оформления выездных виз и требования наличия регистрации по месту пребывания.