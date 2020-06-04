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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане разработали новые правила для междугородних пассажирских перевозок

Заполняемость междугороднего транспорта будут проверять на санитарно-карантинных постах. Об этом на брифинге сообщил и. о. директора Агентства автомобильного, водного и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Касымалы уулу Арслан.

Он напомнил, что пассажирские перевозки между населенными пунктами возобновляются с 5 июня. «Фирмам-перевозчикам разъяснены все санитарно-эпидемиологические нормы и правила, которые они должны соблюдать. Кроме того, госорганы разработали алгоритм действий при осуществлении перевозок: водители транспортных средств должны перед каждым рейсом проходить медконтроль, а после — проводить санобработку транспорта, во время рейса должны быть в масках, перчатках, использовать антисептики», — сообщил он.

Касымалы уулу Арслан добавил, что одно из санитарно-эпидемиологических требований — заполняемость транспорта не должна превышать 60-70 процентов.

«Соблюдение этого требования будет проверяться при выезде транспортного средства с автовокзала, а также на санитарно-карантинных постах», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154808/
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