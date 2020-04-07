Минздрав обещает в течение двух дней проверить все замороженные пробы крови

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил на пресс-конференции, что лаборатории начали кулирование 8 тысяч законсервированных ранее проб крови, которые были отобраны 13-16 марта у приезжих в страну. Из-за нехватки тест-систем пробы были заморожены.



По словам главы Минздрава, есть адреса всех, сдавших анализы, и в случае положительного результата будет уточняться круг лиц возможных контактов.

«Девять лабораторий переведены на три смены работы. В день проверяется больше 1,3 тысячи анализов. Если кулирование начнем, то в течение двух дней завершим проверку всех законсервированных проб», — сказал чиновник.

На сегодня 228 подтвержденных фактов коронавируса. Четыре человека умерли, десять излечились.