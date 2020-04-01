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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из-за коронавируса в Кыргызстане могут остаться без работы 1,8 миллиона человек

Из-за коронавируса в Кыргызстане могут остаться без работы 1,8 миллиона человек. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, ведомство подготовило расчеты, сколько потребуется средств для оказания помощи. Но речь идет не о пособиях, а о выделении продуктов.

«Сегодня много тех, кто ранее работал по патентам, кормили свои семьи. У нас есть расчеты потребностей по продуктам питания на одного человека», — сказала она.

Замминистра добавила, что ранее правительство выделило муку именно с тем учетом, что в списках будут граждане, оставшиеся без работы.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148820/
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