Из-за коронавируса в Кыргызстане могут остаться без работы 1,8 миллиона человек. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра труда и соцразвития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, ведомство подготовило расчеты, сколько потребуется средств для оказания помощи. Но речь идет не о пособиях, а о выделении продуктов.

«Сегодня много тех, кто ранее работал по патентам, кормили свои семьи. У нас есть расчеты потребностей по продуктам питания на одного человека», — сказала она.

Замминистра добавила, что ранее правительство выделило муку именно с тем учетом, что в списках будут граждане, оставшиеся без работы.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.