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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачей заставляют покупать необходимые медицинские принадлежности за свой счет

Врачей, которые работают в карантинных пунктах, заставляют покупать необходимые медицинские принадлежности за свой счет. Об этом в Facebook написала пользователь Зарема Асанбекова.

«С завтрашнего дня медиков отправляют в зону карантина. Им дали указание подготовить за свой счет сумки, где должны быть спецодежда — защитный костюм, маски и перчатки; сухой паек и средства личной гигиены», — написала она.

«У меня вопрос, где выделенные средства? Почему врачи должны за свой счет покупать то, что государство должно обеспечить? На что ушли средства?» — возмутилась пользователь.

Facebook
Фото Facebook. Пост Заремы Асанбековой

Зарема Асанбекова подчеркнула, что врачи не могут отказаться выполнять указания, так как им угрожают увольнением.

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что врачам дали указание собрать сумки с медицинскими принадлежностями за свой счет. «Да, действительно медикам дали такой указ. Но это на крайний случай. Пока что медицинских средств в Минздраве достаточно», — заключили там.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147793/
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