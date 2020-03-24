Врачей заставляют покупать необходимые медицинские принадлежности за свой счет

Врачей, которые работают в карантинных пунктах, заставляют покупать необходимые медицинские принадлежности за свой счет. Об этом в Facebook написала пользователь Зарема Асанбекова.

«С завтрашнего дня медиков отправляют в зону карантина. Им дали указание подготовить за свой счет сумки, где должны быть спецодежда — защитный костюм, маски и перчатки; сухой паек и средства личной гигиены», — написала она.

«У меня вопрос, где выделенные средства? Почему врачи должны за свой счет покупать то, что государство должно обеспечить? На что ушли средства?» — возмутилась пользователь.

Фото Facebook. Пост Заремы Асанбековой

Зарема Асанбекова подчеркнула, что врачи не могут отказаться выполнять указания, так как им угрожают увольнением.

В Министерстве здравоохранения подтвердили, что врачам дали указание собрать сумки с медицинскими принадлежностями за свой счет. «Да, действительно медикам дали такой указ. Но это на крайний случай. Пока что медицинских средств в Минздраве достаточно», — заключили там.