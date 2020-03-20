Более 150 кыргызстанцев, находящиеся в Египте, просят вернуть их на родину

Более 150 граждан Кыргызстана просят вернуть их на родину из Египта. Видео их обращения опубликовал в Facebook Даир Исмадияров.

По словам кыргызстанцев, они должны были вылететь из Египта в Алматы 19 марта. «Мы целый день промучались в аэропорту. Казахстан забрал всех своих граждан. Только нам не дают разрешения вылететь в Алматы. Граждане других стран улетели без проблем. Здесь осталось более 150 кыргызстанцев. Пожалуйста, заберите нас», — говорится в обращении.

Алматы полностью закроют 22 марта из-за коронавируса. «Если нас отсюда не эвакуируют, просто выгонят на улицу. Как же страна может бросить своих граждан?!» — говорится в обращении.