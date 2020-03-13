Два депутата Жогорку Кенеша вернулись из Германии. Они на домашнем карантине

Вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и депутат Абдыбек Дюшалиев сегодня прилетели из Германии. Их поместили под домашний карантин. Об этом 24.kg рассказала Аида Касымалива.

По ее словам, в Германии они были по приглашению Бундестага. «Поездка была запланирована давно, было неудобно отменять. Перед вылетом я консультировалась с Минздравом. Тогда ситуация в Германии была стабильной, но уже во время пребывания в Берлине она резко обострилась. Мы поменяли билеты и вернулись в Бишкек», — сказала она.

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Аида Касымалиева отметила хорошую работу врачей санитарно-карантинного пункта в аэропорту. По ее словам, они проверяли пассажиров дважды. Сначала тепловизорами в самолете, а после в зале проводили анкетирование.

«После того как выяснилось, что мы были в стране, где есть коронавирус, у нас взяли мазок. Сегодня должен быть результат. У меня самочувствие хорошее, никаких симптомов нет. Повторный анализ возьмут на 12-й день. До этого времени буду работать дома под наблюдением врачей», — отметила она.

Аида Касымалиева добавила, что также в командировке с ними была сотрудница аппарата Жогорку Кенеша. Ее также поместили под домашний карантин.

Отметим, ранее коллега Касымалиевой Дастан Бекешев предложил запретить выезжать депутатам в командировки из-за распространения коронавируса в мире.