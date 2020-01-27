Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане

В мессенджерах и соцсетях продолжают распространять недостоверные сведения и фотографии о якобы выявленных случаях заражения коронавирусом граждан Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он прислал в редакцию снимки, которые распространяют через мессенджер WhatsApp. В подписи говорится, что в КР выявлен случай заражения новым вирусом.

Однако, как выяснилось, фотографии сделаны не в Кыргызстане, а в Казахстане. Редакция 24.kg нашла первоисточник, где сообщается, что снимки сделаны 25 января в Туркестанской области во время учебно-тренировочных занятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Недостоверная информация распространяется не только в отечественных мессенджерах и соцсетях, но и в Казахстане, Таджикистане и других странах. Factcheck.kg совместно с коллегами из РК и РТ развенчали несколько фейковых сообщений.

К примеру, в казахских соцсетях опубликовали видео, где якобы запечатлен первый случай заболевания. «Коронавирус уже в Алматы» — с такой подписью ролик, где люди в спецодежде перевозят изолированного человека на носилках, распространяется в соцсетях и мессенджерах. Эти кадры, как выяснилось, тоже сняты во время учений.

Короновирус уже в Алматы pic.twitter.com/x82o2LsnSZ — Karima Abdrakhman (@KarimaAbdrakhm3) January 24, 2020

В кыргызстанском сегменте также распространяется сообщение о том, что в инфекционную больницу (какого города не уточняется) доставлен первый больной коронавирусом.

Ранее в соцсетях делились информацией о якобы зараженном мясе, которое завезли из Китая. Эти сведения в Госветинспекции КР опровергли.

Министерство здравоохранения Кыргызстана официально заявило: ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано.

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По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем ведомства.

В КР создан оперативный штаб по отслеживанию ситуации по новому коронавирусу в мире и для принятия профилактических и противоэпидемических мер по предупреждению завоза в страну. В его состав включены специалисты ГПС, Министерства культуры, информации и туризма, МИД.

Подготовлен оперативный план Министерства здравоохранения на случай регистрации больного с подозрением на новый коронавирус и недопущение его распространения на территории Кыргызстана.

Напомним, что в Кыргызстане открыта горячая линия в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.