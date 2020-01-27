Новый вирус в Китае. Минздрав Кыргызстана открыл горячую линию

В Кыргызстане открыта горячая линия в связи с распространением коронавируса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, при департаменте эпидемиологической службы работает телефон 0312223202. Позвонив по нему, можно получить консультацию о заболевании и мерах профилактики.

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Кроме того, в ведомстве рассказали, что в запасе есть 3,5 миллиона масок, шприцы и антибиотики. Глава Минздрава заверил, что медики готовы к возможной вспышке коронавируса.

«На границе КР работают 170 эпидемиологов. Есть две национальные лаборатории по вирусологии, которые прошли международную аккредитацию. Кроме того, у нас есть соглашение со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), по которому образцы можно отправлять в заграничные лаборатории. На сегодня коронавируса в стране нет, а для профилактики мы рекомендуем сократить количество развлекательных мероприятий и не посещать места массового скопления людей», — заключил Космосбек Чолпонбаев.