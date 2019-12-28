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Общество

Дело осужденной, содержащейся без приговора, потеряли в прокуратуре

Женщина, содержащаяся в колонии якобы без приговора, осуждена за убийство школьника. Об этом 24.kg сообщили в Чуйском областном суде.

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По данным суда, по кассационному представлению прокуратуры в сентябре 2008 года приговор Токмакского городского суда отменен и дело направлено на новое рассмотрение.

«В июне 2009 года судом было направлено требование в прокуратуру города Токмака для обеспечения явки подсудимой. С того момента дело Эльмиры Кашкаровой в суд из надзорного органа не поступало. По факту утери уголовного дела Генпрокуратура возбудила уголовное дело», — сообщили редакции.

В исправительной колонии № 2 женщина отбывает наказание без окончательного приговора. Обвиняемая под стражей 11 лет. Она пожаловалась омбудсмену на то, что суд не пересматривает ее дело после смягчения уголовного законодательства. В ходе разбирательства выяснилось, что уголовное дело Эльмиры Кашкаровой пропало, однако ни суд, ни прокуратура Токмака не могут объяснить, кто и когда его потерял.
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