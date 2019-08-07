Задержание Атамбаева. В больницы поступило уже 10 пострадавших

В больницы Бишкека и Чуйскую областную доставлены 10 пострадавших. Один взят на экстренную операцию. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, в Чуйской областной больнице находятся трое пострадавших: двое — с ранением грудной клетки от резиновой пули, один — с сотрясением головного мозга. Состояние средней тяжести.

В Национальном госпитале находится один пострадавший с ранением кистей рук от резиновых пуль и контузией глаза.

В БНИЦТиО поступили шесть человек с различными травмами. Один взят на экстренную операцию. Состояние остальных пострадавших средней тяжести.