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Общество

Премьер-министр обозначил «основные обязанности» женщин Кыргызстана

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев поблагодарил женщин за их труд и заслуги по укреплению государства. Об этом он заявил в ходе национальной конференции «Женское предпринимательство». 

Глава правительства отметил: в 90-е годы именно женщины взяли в руки и начали челночную торговлю, что стало толчком в экономике страны.

«Как мужчина, я обычно волнуюсь перед такой аудиторией, так как здесь аура другая. Тем более собрались женщины, которые, кроме своих основных обязанностей по воспитанию детей, обеспечению теплоты очага, еще и развивают предпринимательство. Ваша заслуга по укреплению государства огромная», — обратился к участницам он.

Мухаммедкалый Абылгазиев добавил, что 48 процентов трудовых мигрантов КР — женщины.

«Женское предпринимательство — это мощная экономическая сила. Вы более коммуникабельны, проявляете особый интерес к людям, окружающему миру», — подчеркнул он.
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