«Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений

На 12.00 камеры зафиксировали более 12,6 тысячи нарушений Правил дорожного движения. Об этом стало известно 24.kg.

ГУОБДД МВД недоступно для комментариев. В управлении не могут предоставить информацию о количестве нарушений на текущее время. Все сотрудники находятся на совещании.

Сегодня в Кыргызстане запустили «Безопасный город». Камеры фиксируют семь видов нарушений ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение водителем требований пешеходных переходов, превышение установленной скорости, несоблюдение водителем требований остановки и стоянки.