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Общество
Сюжет: Безопасный город (180)

«Безопасный город». За полдня камеры зафиксировали 12,6 тысячи нарушений

На 12.00 камеры зафиксировали более 12,6 тысячи нарушений Правил дорожного движения. Об этом стало известно 24.kg.

ГУОБДД МВД недоступно для комментариев. В управлении не могут предоставить информацию о количестве нарушений на текущее время. Все сотрудники находятся на совещании.

Сегодня в Кыргызстане запустили «Безопасный город». Камеры фиксируют семь видов нарушений ПДД — проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения, движение по обочине, тротуару или велосипедной дорожке, по газонам, пешеходным дорожкам, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение водителем требований пешеходных переходов, превышение установленной скорости, несоблюдение водителем требований остановки и стоянки.
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