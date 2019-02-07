Не выезжайте на встречную полосу. Видео о «Безопасном городе»

Государственный комитет информационных технологий и связи и ГУОБДД запустили информационную кампанию по проекту «Безопасный город», в которой визуализированы семь типов нарушений Правил дорожного движения, фиксируемых установленными в Бишкеке камерами.
В рамках информационной кампании подготовлено семь видеороликов, которые объясняют, как будут зафиксированы конкретные нарушения. Первый можете посмотреть здесь. Второй ролик рассказывает о выезде на встречную полосу движения.
Чиновники обещают, что до конца 2019 года проект «Безопасный город» заработает по всей стране.