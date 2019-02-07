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Общество
Сюжет: Безопасный город (159)

Не выезжайте на встречную полосу. Видео о «Безопасном городе»

Государственный комитет информационных технологий и связи и ГУОБДД запустили информационную кампанию по проекту «Безопасный город», в которой визуализированы семь типов нарушений Правил дорожного движения, фиксируемых установленными в Бишкеке камерами.

В рамках информационной кампании подготовлено семь видеороликов, которые объясняют, как будут зафиксированы конкретные нарушения. Первый можете посмотреть здесь. Второй ролик рассказывает о выезде на встречную полосу движения.

Напомним, что остались считанные дни до того, как проект «Безопасный город» заработает в столице. На некоторых перекрестках камеры уже установлены, они работают в тестовом режиме. Штрафовать водителей начнут уже с 12 февраля.

Чиновники обещают, что до конца 2019 года проект «Безопасный город» заработает по всей стране.
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