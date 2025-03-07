Юная скрипачка из Кыргызстана примет участие в международном фестивале в Париже

11-летняя скрипачка из Кыргызстана Наима Рахимжанова примет участие в Международном музыкальном фестивале Patrimoine Musical («Музыкальное наследие»), который состоится 7 марта 2025 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Как сообщает исполнительный директор фестиваля «Музыкальное наследие» в ЮНЕСКО Элита Султаналиева, путь Наимы Рахимджановой на этот музыкальный фестиваль оказался непростым — ей дважды отказывали в выдаче визы в Париж.

«Несмотря на это, благодаря поддержке организаторов фестиваля, посольства Кыргызстана во Франции и личной поддержке посла Франции в Кыргызстане господина Николя Фея она получила визу и теперь сможет представить Кыргызскую Республику среди других талантливых музыкантов, прибывших из разных уголков мира: России, Венесуэлы, Ирландии, Малайзии и других стран», — рассказала Элита Султаналиева.

Фестиваль организован ассоциацией AityshFrance при поддержке постоянного представительства Кыргызской Республики при ЮНЕСКО и направлен на поддержку молодых исполнителей и развитие межкультурного диалога. Почетным гостем фестиваля является всемирно известный скрипач Даниэль Лозакович.

Для справки: Международный фестиваль Patrimoine Musical в ЮНЕСКО был инициирован его основателями кинорежиссером, послом Кыргызстана во Франции Садыком Шер-Ниязом, консулом посольства Кыргызстана во Франции Жылдыз Акматовой, а также исполнительным директором фестиваля, президентом кыргызской диаспоры во Франции Элитой Султаналиевой.