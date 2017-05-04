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Криминал

Милиция выясняет, кто отключил сигнализацию на складе, где украли оружие

В Бишкеке продолжаются поиски оружия, похищенного со склада частной компании.

Как сообщили ИА «24.kg» в ГУВД столицы, допрашиваются сотрудники ОсОО «Альфа-Секьюрити». Пока круг подозреваемых не обозначен. Удалось выяснить, что сейф, где хранился арсенал, был обесточен, и поэтому не сработала сигнализация.

В МВД отметили грубое нарушение инструкции по хранению оружия со стороны руководства «Альфа-Секьюрити».

«Если не работает сигнализация, то возле сейфа должен был дежурить охранник. Сейчас выясняем, кто отключил «тревожную кнопку». Доказано, что электричество в день кражи подавалось бесперебойно, и сигнализацию отключили намеренно, а не по причине технического сбоя», — рассказали в милиции.

Отметим, украдено 10 травматических пистолетов и 9 гладкоствольных ружей «Сайга», при этом боевые патроны преступники не забрали.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/51107/
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