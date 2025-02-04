В Аламединском районе задержаны подозреваемые в организации притона

В ОВД Аламединского района поступила информация о том, что в селе Кой-Таш организован притон для оказания интимных услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 «Содействие проституции и разврату» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены личности подозреваемых: двое граждан 1999 года рождения. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Фото ГУВД Чуйской области

Установлено, что подозреваемые исполняли роль сутенеров, перевозя девушек на автомобиле для оказания интимных услуг на территории Чуйской области и Бишкека. За предоставленные услуги они получали денежные средства от клиентов.