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Криминал

В Аламединском районе задержаны подозреваемые в организации притона

В ОВД Аламединского района поступила информация о том, что в селе Кой-Таш организован притон для оказания интимных услуг. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 160 «Содействие проституции и разврату» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены личности подозреваемых: двое граждан 1999 года рождения. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

Установлено, что подозреваемые исполняли роль сутенеров, перевозя девушек на автомобиле для оказания интимных услуг на территории Чуйской области и Бишкека. За предоставленные услуги они получали денежные средства от клиентов.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/318845/
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