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Криминал

В Чуйской области задержан подозреваемый в покушении на убийство

24 января в дежурную часть ОВД Токмака из территориальной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение доставлен гражданин Х.Я., 1981 года рождения, с проникающими ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Следствие установило, что в этот день граждане Х.Я. и И.У. находились в приюте для бездомных людей «Түнок». Примерно в 18.30 между ними возник конфликт. И.У., находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения Х.Я. в грудь и живот, затем скрылся с места преступления.

Отмечается, что И.У., 1981 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Ссылка: https://24.kg/kriminal/317920/
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