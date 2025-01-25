В Чуйской области задержан подозреваемый в покушении на убийство

24 января в дежурную часть ОВД Токмака из территориальной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение доставлен гражданин Х.Я., 1981 года рождения, с проникающими ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Следствие установило, что в этот день граждане Х.Я. и И.У. находились в приюте для бездомных людей «Түнок». Примерно в 18.30 между ними возник конфликт. И.У., находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения Х.Я. в грудь и живот, затем скрылся с места преступления.

Отмечается, что И.У., 1981 года рождения, задержан и водворен в изолятор временного содержания.