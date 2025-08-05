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Экономика

Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 5 августа

Фото из интернета. После спада вновь начался резкий рост евро

Официальные курсы евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным в течение 11 дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,21 сома, продажа — 87,68 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 101,0791 сома (резкий рост на 1,33 процента). Самое сильное однодневное укрепление с 27 июля 2025 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,34 сома, продажа — 101,32 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,0911 сома (рост на 0,33 процента). После спада в конце июля третий день подряд укрепляется.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,084 сома, продажа — 1,106 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1612 сома (рост на 0,12 процента). Стабилизация после достигнутого в июле годового минимума и последовавшего роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1382 сома, продажа — 0,1701 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1842 сома (рост на 0,49 процента). Восстановление позиций после спада последних дней.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,9 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338507/
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