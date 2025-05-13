Конец торговой войны. Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing

Китай снял запрет на поставки самолетов Boeing после переговоров с США о временном снижении пошлин. Китайские чиновники сообщили авиаперевозчикам КНР и государственным компаниям, что поставки могут возобновиться, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, авиакомпаниям разрешили организовывать поставки по собственному графику и на собственных условиях.

После того как власти Китая запретили китайским авиакомпаниям принимать поставки самолетов Boeing и покупать американские авиазапчасти, несколько лайнеров Boeing, заказанных ранее, уже отправили обратно в Соединенные Штаты. А сам авиапроизводитель предупреждал, что готов искать новых покупателей на самолеты, которые должны были отправиться в КНР.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка — 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она заметно выше: 34 процента для Китая, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.

Позже лидер США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу.

Затем Дональд Трамп отложил введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.

Ранее КНР предупредила государства, которые пойдут на тарифную сделку со Штатами и против Китая в торговой войне, о контрмерах. КНР не принимает сделки, которые могут ущемлять ее интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов принять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции республики.

Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.