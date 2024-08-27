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Экономика

Начались поставки угля на ТЭЦ Бишкека

На ТЭЦ Бишкека начали поставлять уголь. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на теплоэлектроцентраль поставят 180 тысяч тонн высококалорийного твердого топлива с участка «Агулак» (месторождение Мин-Куш).

Заключены договоры на поставку импортного угля марки Д (250 тысяч тонн), с ГП «Кыргызкомур» — кавакского угля (520 тысяч тонн). Объявлен конкурс на поставку кыргызского угля марки ДСШ (50 тысяч тонн).

«Для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов, отпуска электро- и теплоэнергии планируется поставка 1 миллионна тонн твердого топлива, 110 тысяч 679 кубометров газа и 8 тысяч тонн мазута. Поставки идут по установленным графикам с августа этого года и будут проводиться по март 2025-го. На сегодня на складах ТЭЦ хранится 194 тысячи тонн угля», — добавили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303169/
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