Доллар, рубль и тенге дешевеют. Евро продолжает дорожать

За последние сутки официальные курсы доллара, российского рубля и тенге снизились. Евро продолжает дорожать. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 85,3 сома, продают по 85,78 сома. Номинальный курс Нацбанка — 85,4969 сома (снижение — 0,13 процента).

Евро подорожал относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 94,35 сома, продают по 95,29 сома. Официальный курс — 95,2649 сома (рост — 0,08 процента).

Российский рубль за последние сутки подешевел. Сегодня в столице его покупают по 0,921 сома, продают по 0,959 сома. Курс НБ КР — 0,9338 сома (падение — 0,28 процента).

Курс казахского тенге за сутки снизился. Сегодня его покупают по 0,1229 сома, продают по 0,1938 сома. Официальный курс — 0,1785 сома (падение — 0,89 процента).

Национальный банк уже дважды в августе выходил на валютный рынок с интервенциями и продал в общем $111,45 миллиона. До этого он несколько месяцев только скупал доллары.

С начала 2024 года Нацбанк провел 16 валютных интервенций. Двенадцать раз он покупал валюту, изъяв с рынка $347,35 миллиона. Пять раз доллары продавал — всего $149,95 миллиона.