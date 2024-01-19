Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,6 тысячи сомов в 2023 году

По итогам прошлого года величина прожиточного минимума в Кыргызстане составила 7 тысяч 681,54 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это почти на 75 сомов выше уровня третьего квартала 2023-го и на 503,22 сома — 2022-го.

Основную часть в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Самым высоким уровень прожиточного минимума остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).