00:32
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Экономика

Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,6 тысячи сомов в 2023 году

По итогам прошлого года величина прожиточного минимума в Кыргызстане составила 7 тысяч 681,54 сома. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Это почти на 75 сомов выше уровня третьего квартала 2023-го и на 503,22 сома — 2022-го.

Основную часть в структуре прожиточного минимума занимает продовольственная корзина — 65 процентов.

Величина прожиточного минимума для населения трудоспособного возраста составляет 8 тысяч 579,26 сома, пенсионеров — 6 тысяч 816,47 сома, детей — 6 тысяч 544,88 сома.

Самым высоким уровень прожиточного минимума остается в Джалал-Абадской области (7 тысяч 931,77 сома) и Бишкеке (7 тысяч 901,14 сома), самым низким — в Таласской области (7 тысяч 129,69 сома).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284516/
просмотров: 3714
Версия для печати
Материалы по теме
Прожиточный минимум в Кыргызстане достиг 7,7 тысячи сомов
Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,6 тысячи сомов
Решение Конституционного суда о пенсиях в пользу кабмина: комментарий адвоката
Прожиточный минимум в Кыргызстане составляет 7,5 тысячи сомов
По итогам 2022 года прожиточный минимум составил 7,1 тысячи сомов
Прожиточный минимум в Кыргызстане составил 7,2 тысячи сомов
Даст бог. Глава Соцфонда обещает повысить пенсии до прожиточного минимума
Цифра дня. 7 тысяч 318 сомов составляет прожиточный минимум в Кыргызстане
Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 16,7 процента
Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 22 процента
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
За&nbsp;выходные в&nbsp;Кыргызстане подешевел российский рубль За выходные в Кыргызстане подешевел российский рубль
НЭСК продлила акцию по&nbsp;списанию пени абонентам, погасившим долги НЭСК продлила акцию по списанию пени абонентам, погасившим долги
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
30 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 января, понедельник
23:42
Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории
23:03
В ЦОВП Узгенского района открыли центр компьютерной томографии
22:18
Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
21:46
В центре Бишкека появится 15-этажный торговый центр