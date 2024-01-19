Итоги-2023. Экономика выросла больше, чем прогнозировали

По итогам 2023 года рост экономики в Кыргызстане оказался гораздо выше прогнозов как мировых финансовых институтов, так и властей страны.

Да, повторить успех 2022-го не удалось, но показатели все равно хорошие.

Есть только один минус — успехи достигнуты благодаря существенному росту показателей сферы услуг. Промышленный сектор порадовать не смог.

Обзор 24.kg делает по официальным данным Нацстаткома. Насколько представленные сведения соответствуют реальному положению дел в республике, мы не можем сказать. Альтернативного источника информации по ситуации в экономике в Кыргызстане нет.

За счет чего рос ВВП

В прошлом году ВВП страны составил 1 триллион 228 миллиардов 898,8 миллиона сомов.

По итогам года рост экономики составил 6,2 процента.

В Нацстаткоме отметили, что в 2023-м положительные тенденции наблюдались в оптовой и розничной торговле, где увеличение объемов составило 17,7 процента, и в строительстве — 10,3 процента.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая республика. Это значит, что большинство товаров государство закупает в долларах. Поэтому мы пересчитали объем ВВП на доллары США по официальному курсу на конец месяца.

«Рост ВВП обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и налогов на продукты. Они по сравнению с 2022-м выросли на 12,7 процента. Показатели в сфере услуг увеличились на 6,2 процента и товарного производства — на 3,6 процента», — рассказали в Нацстаткоме.

Скромные промышленные итоги

Сфера промышленности в прошлом году не особо радовала. Если в начале года показатели были впечатляющими, то к середине 2023-го наметился спад. Выйти вновь на рост удалось только к концу года. Случилось это благодаря фармацевтике и текстильной промышленности.

По итогам 2023-го рост объемов промышленного производства составил 2,7 процента.

Нацстатком зафиксировал рост объемов производства:

резиновых, пластмассовых изделий и стройматериалов (в 1,7 раза);

фармацевтической продукции (на 34,9 процента);

деревянных и бумажных изделий и полиграфической деятельности (на 19,6 процента);

текстильной продукции (на 19,2 процента);

одежды и обуви (на 19,2 процента);

кожи и кожаных изделий (на 19,2 процента);

химической продукции (на 11,8 процента);

очищенных нефтепродуктов (на 8,9 процента);

пищевых продуктов (на 5,7 процента);

табачных изделий (на 5,7 процента);

добычи полезных ископаемых (на 3,1 процента).

Снижение показателей отмечено в производстве:

основных металлов (на 2,8 процента).

Почему так получилось

В Евразийском банке развития подчеркивают, что возврату к равновесному уровню роста экономики Кыргызстана способствовало исчерпание эффектов миграционного шока, наблюдавшегося осенью 2022-го.

В 2023 году внутренний спрос также выступил в роли драйвера экономики. ЕАБР

Значимую поддержку оказали увеличение реальной заработной платы и рост объемов новых потребительских кредитов. Дополнительную поддержку торговому и транспортному секторам, гостиницам и ресторанам оказал возросший (примерно в пять раз) приток туристов. Инвестиционный спрос усилился преимущественно за счет реализации программ государственного инвестирования в секторах энергетики, водоснабжения и образования. Частные инвестиции активизировались в горнодобывающем секторе.

«В четвертом квартале прошлого года выпуск основных металлов сохранил сдерживающее влияние на динамику роста промышленного сектора. С другой стороны, налогово-бюджетные стимулы придали дополнительный импульс внутреннему потребительскому спросу. Поддержку экономике продолжили оказывать сильная инвестиционная активность и увеличение экспорта», — заключили в ЕАБР.