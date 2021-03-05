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Экономика

Коллектив «Кумтора» обратился с открытым письмом к президенту Кыргызстана

Трудовой коллектив предприятия «Кумтор Голд Компани» обратился с открытым письмом к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, торага Жогорку Кенеша Таланту Мамытову и премьер-министру Улукбеку Марипову.

В письме говорится, что «коллектив глубоко озабочен последними событиями вокруг крупнейшего действующего предприятия республики». В частности, у работников компании «вызвало крайнее негодование» создание очередной госкомиссии по изучению деятельности «КГК».

Так, в письме напомнили, что, во-первых, подобную комиссию уже создавали в 2013 году и все отчеты по ее работе есть и в компании, и в соответствующих государственных органах.

Во-вторых, представители компании считают, что вмешательство органов власти в работу компании противоречит государственной политике по защите инвестиций. «11 декабря 2020 года принят Закон «О введении запрета на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами». Однако различные органы игнорируют такую государственную политику и не понимают, что с учетом сложившихся реалий мирового экономического кризиса, любые дополнительные проверки лишь усугубляют ситуацию», — отмечено в письме.

В-третьих, создание Государственной комиссии противоречит законодательству. «Так, по статье 107 закона о регламенте Жогорку Кенеша создание временной комиссии по парламентскому расследованию за четыре месяца до истечения срока полномочий Жогорку Кенеша не допускается. Как и создание по одному и тому же вопросу двух и более комиссий», — говорится в письме.

В-четвертых, сотрудники «КГК» призывают руководителей страны думать в первую очередь об экономике. «Сейчас каждый инвестор нужен стране как с точки зрения экономики, так и трудоустройства, занятости населения. Любые заявления, которые периодически звучат в парламенте, сразу влияют на внешнюю инвестиционную привлекательность страны, на стоимость акций Кыргызстана в проекте «Кумтор», и, как следствие, на доходах не только государства, но и доходах нескольких тысяч работников и их семей, занятых на данном месторождении», — говорится в письме.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185609/
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