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ЕАЭС

Председатель коллегии ЕЭК заявил, что Кыргызстан все-таки подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

Кыргызстан подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. Об этом сегодня заявил журналистам по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

По его словам, президенты четырех стран (кроме главы Беларуси Александра Лукашенко, который не прилетел в Санкт-Петербург. – Прим. ИА «24.kg») подписали Таможенный кодекс. «Это достаточно прогрессивный документ, которого сегодня ждет наш бизнес. В нем заложены лучшие мировые практики. Таможенные процедуры существенно облегчаются. Становится более коротким срок растаможивания товаров на границах с третьими странами», - сказал Тигран Саркисян.

«Предполагается внедрение электронных механизмов, что сводит к минимуму общение бизнеса с таможенными службами. Предполагается внедрение «единого окна», - добавил председатель коллегии.

Позже, по его словам, Таможенный кодекс ЕАЭС представят на подпись Александру Лукашенко.

Отметим, в ходе подписания документов было заявлено, что Кыргызстан не подписал два из них: Заявление о развитии торгово-экономической политики и Таможенный кодекс ЕАЭС.

После уточняющего вопроса, так подписала КР кодекс или нет, Тигран Саркисян ответил: «Подписала. Со стороны КР не подписано только заявление. Это связано с тем, что наши кыргызские коллеги предлагают уточнить формулировку относительно приоритетности снятия барьеров на внутренних рынках. Остальные все документы президенты подписали».
Ссылка: https://24.kg/eaes/42380/
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