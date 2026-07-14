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Бизнес

Кредит «Элдик Банка» под 3 процента на развитие семеноводства и питомниководства

Льготный кредит от «Элдик Банка» — «Развитие семеноводства и питомниководства» под 3 процента.

Программа направлена на поддержку аграрного сектора Кыргызской Республики.

Кто может получить кредит

  • Семеноводческие хозяйства с официальным статусом, занимающиеся выращиванием семян сельскохозяйственных культур.
  • Питомниководческие хозяйства, выращивающие и реализующие посадочный материал плодово-ягодных культур.

Цели кредитования

Для семеноводческих хозяйств:
— покупка семян зарубежной селекции;
— выращивание и реализация семян высших репродукций;
— приобретение оборудования для очистки и протравки семян.

Для питомниководческих хозяйств:
— покупка посадочного материала зарубежной селекции;
— выращивание и реализация саженцев многолетних насаждений;
— приобретение оборудования для посадки и обработки саженцев.

Условия кредитования

  • Ставка — 3 процента (ЭПС — 3,04 процента).
  • Срок — до 36 месяцев.
  • Льготный период — до 12 месяцев.
  • Сумма:

— до 300 тысяч сомов — без залога;
— до 10 миллионов сомов — с залогом.

Развиваем сельское хозяйство вместе!

Подробности в ближайшем филиале «Элдик Банк».

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/381671/
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