MBANK победил в престижном IT-конкурсе Project of the Year

MBANK получил признание в международном конкурсе Project of the Year, став победителем в номинации «Лучший проект в области хранения и управления данными». Конкурс был организован глобальным IT-сообществом Global CIO, которое объединило лидеров отрасли и высококвалифицированных экспертов.

Польза проекта

Проект Data-Driven Banking — это шаг в будущее, направленный на улучшение работы банка с помощью современных технологий и данных.

Вот как это работает:

Быстрая и точная отчетность: банк создал автоматическую систему для отчетности, что позволяет получать точную и прозрачную информацию. Теперь финансовые данные обрабатываются быстрее, что упрощает принятие важных решений.

Лучшее обслуживание клиентов: в банке внедрены новые способы общения с клиентами через цифровые каналы, что делает обслуживание более удобным и персонализированным. Каждый клиент теперь получает именно то, что ему нужно, в удобной для него форме.

Эффективность работы сотрудников: для сотрудников банка была разработана система, которая на основе реальных данных помогает объективно оценить их работу. Это стимулирует сотрудников к высококачественной работе и повышает их мотивацию.

Безопасность на новом уровне: для защиты данных клиентов и предотвращения мошенничества внедрены передовые системы безопасности. Это гарантирует, что информация остается в безопасности, а процесс получения услуг — удобным и быстрым.

Победа в конкурсе — это признание того, что MBANK внедряет передовые мировые решения, которые делают для кыргызстанцев банковские услуги быстрее, безопаснее и удобнее. Этот проект открывает дорогу для дальнейших улучшений, позволяя банку предлагать своим клиентам еще более качественные и инновационные продукты и сервисы.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.