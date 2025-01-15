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Бизнес

Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay

В современном ритме жизни каждый водитель стремится экономить время, особенно когда речь идет о важных документах, таких как ОСАГО. Теперь оформить полис можно еще проще, благодаря обновлению в MegaPay.

Все, что вам нужно, это:

  • на главном экране в приложении перейти в «Сервисы» и выбрать раздел «Страхование»;
  • по вашему ИНН автоматически подтягиваются все транспортные средства, зарегистрированные на вас. Выберите нужное авто и страховую компанию из предложенных вариантов;
  • ознакомьтесь с офертой и нажмите «Продолжить»;
  • выберите цель использования, количество водителей и период страхования;
  • сумма рассчитается автоматически, остается подтвердить платеж.

MegaPay предлагает лучшие страховые компании для вашего авто:

  • ОСАГО «САКБОЛ» — при оформлении полиса через страховую компанию «САКБОЛ» в приложении MegaPay, действует кешбэк 15 процентов;
  • ОСАГО «НСК»;
  • ОСАГО «Алма»;
  • ОСАГО «А Плюс»;
  • ОСАГО «Государственная страховая организация».

Уникальна возможность для пользователей MegaPay — теперь оформить полис можно не только на свое авто, но и на автомобили ваших близких. И все это в одном приложении!

Почему MegaPay?

Процесс оформления ОСАГО на платформе MegaPay упрощен до предела, что позволяет каждому водителю получить необходимый документ без долгого ожидания и сложных процедур. Основные преимущества:

  • Скорость: оформление занимает всего несколько минут.
  • Простота: Понятный интерфейс позволяет сделать все быстро даже тем, кто не слишком дружит с технологиями.
  • Надежность: Система работает с проверенными страховыми компаниями, что гарантирует легитимность и безопасность сделки.

Оформите ОСАГО уже сегодня и будьте уверены в своем завтрашнем дне!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/316815/
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