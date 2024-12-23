MEGA: теперь кино, сериалы и ТВ в одном пакете!

Государственный оператор сотовой связи MEGA, 100 процентов акций которого принадлежат Государственному банку развития КР, порадовал своих клиентов запуском новой услуги «Все кинотеатры + ТВ», которая выводит возможности цифрового досуга на совершенно новый уровень. Абоненты, подключившие подписку «Кинотеатры + Premium TV», получат доступ к огромному выбору фильмов, сериалов и телевизионных каналов.

Услуга «Все кинотеатры + ТВ» объединяет четыре популярных онлайн-кинотеатра, среди которых:

START : эксклюзивные премьеры сериалов, российские фильмы и образовательные программы для детей.

: эксклюзивные премьеры сериалов, российские фильмы и образовательные программы для детей. WINK : большой выбор сериалов и фильмов, включая российские и зарубежные премьеры.

: большой выбор сериалов и фильмов, включая российские и зарубежные премьеры. Megogo : богатый каталог популярных фильмов и сериалов, удобно распределенных по жанрам и рейтингу.

: богатый каталог популярных фильмов и сериалов, удобно распределенных по жанрам и рейтингу. «Этномедиа»: уникальный контент кыргызского кинематографа, более 300 фильмов на кыргызском языке.

Кроме того, подписка включает премиальный пакет телевидения MegaTV_Premium, который открывает доступ к лучшим телеканалам в высоком качестве.

Удобство нового сервиса заключается в том, что абонентам больше не нужно искать контент на разных платформах. Все популярные кинотеатры собраны в одном пакете, а просмотр возможен с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера или телевизора. Это экономит время и упрощает выбор, особенно для семей, где у каждого свои предпочтения.

Как пользоваться?

Доступ к услуге можно получить через приложение MegaTV или веб-портал www.megatv.kg.

Стоимость подписки составляет всего 20 сомов с НДС и НсП. Чтобы подключить сервис, необходимо набрать комбинацию *725*1#, а для отключения — *725*0#.

Важно! В период с 23 декабря 2024 года по 22 января 2025-го при первом подключении всем абонентам будет предоставлен БЕСПЛАТНЫЙ период сроком на 30 дней в рамках новогодней акции. После завершения акционного периода с 23 января 2025 года всем новым абонентам (которые не успели воспользоваться 30-дневным периодом в рамках акции) будет предоставлен стандартный период в рамках услуги «Все кинотеатры+ТВ» сроком на семь дней.

По истечении действия бесплатного периода в силу вступают стандартные условия подписки — 20 сомов в день с учетом НДС и НСП.

Услуга «Все кинотеатры + ТВ» — это идеальное решение для тех, кто ценит удобство и разнообразие контента.

Государственный оператор MEGA продолжает радовать своих абонентов выгодными и полезными предложениями!



Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.