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Бизнес

Как кыргызстанцам отправлять деньги из России

Мигранты из Кыргызстана, работающие и проживающие за границей, часто сталкиваются с необходимостью отправки денежных переводов своим семьям на родину. Раньше это вызывало множество неудобств и проблем, однако сейчас существует простой и удобный способ, который подходит абсолютно всем и позволяет решить эту проблему.

Байгазы Алымбеков — один из множества кыргызстанцев, работающих за границей. Три года назад бишкекчанин уехал в столицу России. Поначалу работал в службе доставки, после стал таксовать. В свои 32 он помогает семье — отцу и матери, — оставшимся в Бишкеке. Каждый месяц Байгазы отправляет часть своего заработка домой, чтобы поддержать близких.

«В месяц в среднем мне удается заработать от 100 до 120 тысяч рублей. Треть заработанного я пересылаю родителям. В семье я старший сын. Брат студент, учится в Бишкеке, сестренка ходит в школу. Помогаю отцу поднять их на ноги», — рассказывает кыргызстанец.

По словам мужчины, раньше он переводил деньги разными способами и каждый раз сталкивался с неудобствами. Как правило, банки России берут большую комиссию за перевод денег в Кыргызстан.

Летом прошлого года Байгазы начал пользоваться мобильным приложением «СберБанк Онлайн», которое позволяет делать переводы на мобильное приложение «Компаньон» без комиссий и по выгодным курсам.

«Часть заработанного я откладываю. Планирую накопить денег, вернуться в Бишкек и открыть свое небольшое дело. Время от времени пересылаю накопленное родителям. Деньги они могут обналичить с карт «Банка Компаньон» в любых банкоматах Кыргызстана без комиссии или кассах «Банка Компаньон», а также через агентов банка — а их более 2 тысяч по всей республике», — объясняет Байгазы Алымбеков.

Деньги поступают к получателю моментально. Их также можно переводить по номеру телефона, что избавляет от необходимости ввода сложных цифровых комбинаций. Перевод автоматически конвертируется в сомы по курсу, который отправитель видит в приложении «Сбербанк Онлайн» при его отправке. Точно также через мобильное приложение «Компаньон» можно пополнять и платежные карты «СберБанка» из Кыргызстана.

Скачивайте мобильное приложение «Компаньон» в Google Play или AppStore и получайте доступ к удобным сервисам. Отправляйте деньги из России в Кыргызстан и пользуйтесь другими преимуществами международных переводов!

А для всех клиентов «Банк Компаньон» проводит сейчас акцию «2 миллиона от Компаньона». 1 миллион сомов получит победитель, привлекший наибольшее количество новых пользователей по своей реферальной ссылке. А второй победитель получит 1 миллион сомов за наибольшее количество операций, совершенных в приложении «Компаньон». Чем больше переводов, тем выше шанс выиграть! Подробные условия акции вы узнаете на официальном сайте «Банка Компаньон» www.kompanion.kg.

Лицензия НБ КР № 053.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/284888/
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