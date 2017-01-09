В Бишкеке за строительство здания возбуждено уголовное дело

В Бишкеке за строительство здания близ жилого дома возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее данным, земельный участок под строительство стоматологического центра близ дома №42 по улице Ибраимова был выдан мэрией Бишкека 20 февраля 2008 года сроком до 17 октября 2018 года.
Уголовное дело возбуждено по статье 353 (самоуправство) УК КР, говорится в сообщении.
Кроме того, Бишкекглавархитектурой направлено письмо в Госрегистр с просьбой аннулировать право временного пользования земельным участком.
Ведется следствие.
Как напоминает ГУВД, 90-летняя жительница дома №42 обратилась к президенту с просьбой не лишать ее единственного источника света в квартире.