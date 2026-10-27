Вклад в зеленое будущее: «Оптима Банк» поддержал проект ОФ «Таза Карма»

«Оптима Банк» поддержал проект экоактивиста и основателя фонда «Таза Карма» Андрея Панаева по озеленению Иссык-Кульской области. Банк выделил саженцы плодовых деревьев и присоединился к их посадке.

У этой инициативы две важные цели: забота об окружающей среде и поддержка местного сообщества. Новая зеленая территория со временем станет не только частью благоустройства села, но и источником практической пользы для его жителей.

Будущий урожай будет направлен на поддержку работников муниципальных служб и семей, которым необходима дополнительная социальная помощь.

Для «Оптима Банка» участие в таких проектах — это возможность поддерживать инициативы, которые объединяют людей ради общего дела и помогают создавать изменения, значимые для общества.

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