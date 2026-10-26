Больше возможностей для ваших планов: онлайн-кредит от «Оптима Банка»

Есть планы на ремонт, учебу или крупные покупки? Реализуйте их с онлайн-кредитом от «Оптима Банка»!

До конца 2026 года действует ставка от 16 процентов годовых.

Условия кредита

▪️ Сумма — от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.

▪️ Срок — от 3 до 24 месяцев.

▪️ Без залога и поручителей.

▪️ Без справки о доходах.

▪️ Без комиссии за выдачу и обслуживание.

▪️ Полное или частичное досрочное погашение онлайн.

Как оформить?

Откройте приложение Optima24. Выберите сумму и срок кредита, заполните заявку. Получите решение в приложении за несколько минут.

Пусть важные планы не ждут — оформляйте онлайн-кредит по сниженной ставке в Optima24.

Подробные условия: https://optimabank.kg

Лицензия НБ КР № 018.