Больше возможностей для ваших планов: онлайн-кредит от «Оптима Банка»
Есть планы на ремонт, учебу или крупные покупки? Реализуйте их с онлайн-кредитом от «Оптима Банка»!
До конца 2026 года действует ставка от 16 процентов годовых.
Условия кредита
▪️ Сумма — от 5 тысяч до 200 тысяч сомов.
▪️ Срок — от 3 до 24 месяцев.
▪️ Без залога и поручителей.
▪️ Без справки о доходах.
▪️ Без комиссии за выдачу и обслуживание.
▪️ Полное или частичное досрочное погашение онлайн.
Как оформить?
- Откройте приложение Optima24.
- Выберите сумму и срок кредита, заполните заявку.
- Получите решение в приложении за несколько минут.
Пусть важные планы не ждут — оформляйте онлайн-кредит по сниженной ставке в Optima24.
Подробные условия: https://optimabank.kg
Лицензия НБ КР № 018.