В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

В Иране распространили рекомендации для населения на случай ядерного взрыва. Восьмиминутный обучающий видеоролик объясняет, как защититься от ударной волны, найти укрытие и избежать радиоактивного загрязнения. Об этом пишут СМИ.

Инструкцию подготовили экстренные службы провинции Исфахан в рамках Недели гражданской обороны.

Жителям рекомендуют не смотреть на вспышку взрыва, укрываться за прочными препятствиями, а после прохождения ударной волны направляться в ближайшее здание. Внутри следует держаться подальше от окон, закрыть двери и отключить вентиляцию, подающую воздух с улицы.

При возможном контакте с радиоактивной пылью необходимо аккуратно снять верхнюю одежду, убрать ее в плотно закрытый пакет и вымыть открытые участки кожи. Населению также советуют оставаться в укрытии не менее 24 часов, употреблять бутилированную воду и продукты в герметичной упаковке. Покидать убежище следует только с учетом официальных рекомендаций.

Публикация появилась на фоне напряженности между Ираном, США и Израилем. При этом иранские власти не связывали выпуск инструкции с конкретной угрозой и не объявляли о неизбежности ядерного удара.