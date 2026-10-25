В городе Кербене откроют центр гемодиализа — президент

В городе Кербен откроют — центр гемодиализа. Это планируется сделать после завершения прокладки новой канализационной. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил на встрече с жителями Аксыйского района.

Один из местных жителей пожаловался Садыру Жапарову, что пациентам приходится проделывать неблизкий путь, чтобы получить процедуру в Ала-Буке или Таш-Кумыре.

Министр здравоохранения Дамирбек Осмонов проинформировал о том, что вопрос об открытии в Кербене центра гемодиализа ранее обсуждали, но из-за проблем с водоснабжением и канализацией не смогли реализовать намеченное. Было решено открыть объект в Ала-Буке.

Сейчас гемодиализ получают 56 жителей Аксыйского района, из них 25 — из Кербена. При этом 16 пациентов проживают с семьями в Бишкеке и Оше. Остальные получают процедуру в Ала-Буке и Таш-Кумыре.

Аким Аксыйского района Азамат Намазалиев доложил, что в Кербене уже прокладывают новую канализацию.

«Тогда после завершения откроем», — подытожил Садыр Жапаров.