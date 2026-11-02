Контроль. Более 3 тысяч 700 нагрудных видеокамер выдали милиционерам Кыргызстана

Сотрудникам кыргызстанской милиции выдали более 3 тысяч 700 нагрудных видеокамер (body camera). Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила инспектор центра оперативного управления Службы общественной безопасности МВД Гульбарчын Эсенбекова.

Нательные спецустройства распределены между правоохранителями во всех областях страны. Их получили в том числе участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники туристическо-экологической милиции и патрульно-постовой службы.

По словам Гульбарчын Эсенбековой, основная функция бодикамер — контроль за соблюдением сотрудниками милиции требований законодательства и исполнения служебного устава, а также предупреждение коррупционных действий.

Она также отметила, что при возникновении спорных ситуаций с гражданами видеозаписи могут использоваться в качестве доказательств.

Сотрудники милиции не могут самостоятельно отключить устройство.

«В нательной камере отсутствует кнопка, позволяющая сотруднику самостоятельно выключить запись. С начала и до окончания рабочей смены все действия сотрудника фиксируются», — указала она.

После завершения рабочего дня милиционер сдает бодикамеру в дежурную часть. Все видеозаписи затем загружают в специальную программу МВД.