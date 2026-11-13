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Акция «Новогоднее чудо в одно касание» от KICB и Mastercard

09:05, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Превратите привычные повседневные покупки в незабываемый отпуск! Расплачивайтесь картой Mastercard от KICB с помощью Apple Pay и получайте шанс выиграть путевку на двоих на Мальдивы или топовые гаджеты от Apple.

Период акции: с 12 ноября по 31 декабря 2026 года включительно.

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Что можно выиграть?

  • Главный приз: Путешествие на Мальдивы для двоих на одну неделю с вылетом из Бишкека!
  • 4 Apple iPhone 18 Pro Max (512GB).
  • 5 Apple Watch 12.

Как стать участником?

 Все максимально просто:

  1. Добавьте вашу карту Mastercard от KICB в кошелек Apple Pay.
  2. Оплачивайте смартфоном через POS-терминалы или интернет-покупки онлайн.
  3. Совершайте покупки от 100 сомов и выше.

Уже пользуетесь Apple Pay с Mastercard от KICB? Продолжайте расплачиваться телефоном как обычно — вы уже участвуете в акции!

Еще нет карты? Оформите Mastercard от KICB прямо в приложении банка и присоединяйтесь к акции.

Итоги акции будут подведены 18 января 2027 года после проверки выполнения всех условий. Покупайте привычные вещи, наслаждайтесь удобством бесконтактной оплаты с Apple Pay и готовьтесь к путешествию мечты!

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте www.kicb.net

Лицензия НБ КР № 046.

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