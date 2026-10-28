Apple Pay стал доступен держателям карт KICB

Держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных KICB, получили возможность пользоваться Apple Pay — легким, безопасным и личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Основой Apple Pay являются безопасность и конфиденциальность. Сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple, когда добавляете карту в Apple Pay. Каждое устройство имеет уникальный номер учетной записи, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая операция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду.

Apple Pay очень просто настроить. Вы можете добавить платежную карту KICB в мобильном приложении KICB или через приложение Wallet в своем iPhone. Через Apple Pay можно расплачиваться в магазинах с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки.

Совершайте покупки удобно, легко и безопасно с любых устройств Apple! Подробнее про Apple Pay читайте по ссылке.

KICB — надежный банк для лучшей жизни!

Лицензия НБ КР 046.