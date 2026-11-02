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Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины

08:58, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины. Об этом государственному телевидению страны сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи.

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«Сейчас обсуждается вопрос: если война повторится, сохраним ли мы прежнюю [ядерную] доктрину или нет, но никакого нового решения официально не принято», — пояснил он.

По его словам, у иранского народа есть свои требования относительно этого вопроса.

«Иранцы видят, что враг нацелился на наши ядерные объекты, и спрашивают, мол, за что он ударил? Мы ведь выполнили все требования МАГАТЭ и помогли им провести инспекции. Поэтому, когда народ видит такое положение дел, он, естественно, задает нам вопрос: зачем вы хотите продолжать эту ситуацию?» — добавил представитель властей ИРИ.

А министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте в Х написал, что Тегеран не станет ограничивать себя какими-либо «красными линиями» в случае атак на свою территорию, а ущерб для тех, кто посягнет на безопасность страны, будет несоизмеримо выше любых финансовых потерь.

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