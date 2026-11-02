Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины
Иран заявил, что пока не принял решения об изменении своей ядерной доктрины. Об этом государственному телевидению страны сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Мохсен Резаи.
«Сейчас обсуждается вопрос: если война повторится, сохраним ли мы прежнюю [ядерную] доктрину или нет, но никакого нового решения официально не принято», — пояснил он.
По его словам, у иранского народа есть свои требования относительно этого вопроса.
«Иранцы видят, что враг нацелился на наши ядерные объекты, и спрашивают, мол, за что он ударил? Мы ведь выполнили все требования МАГАТЭ и помогли им провести инспекции. Поэтому, когда народ видит такое положение дел, он, естественно, задает нам вопрос: зачем вы хотите продолжать эту ситуацию?» — добавил представитель властей ИРИ.
А министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своем аккаунте в Х написал, что Тегеран не станет ограничивать себя какими-либо «красными линиями» в случае атак на свою территорию, а ущерб для тех, кто посягнет на безопасность страны, будет несоизмеримо выше любых финансовых потерь.