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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (182)

Придется привыкать. Разметку на проспекте Айтматова перенесли

На перекрестке проспекта Айтматова и улицы Горького изменена схема нанесения дорожной разметки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, теперь пешеходный переход, который раньше был с северной стороны реки Ала-Арча, располагается ниже улицы Горького. При проведении дорожных работ уже нанесена соответствующая дорожная разметка.

В ближайшее время МП «Бишкекасфальтсервис» обустроит подходы к нему, а пешеходам придется привыкать переходить трассу в новом месте.

Напомним, читатель написал 24.kg: «Нет зебры на проспекте выше улицы Горького. Раньше здесь был пешеходный переход, сейчас его нет. Людям не остается ничего, как перебегать трассу и рисковать жизнью».

Как сообщили в мэрии, дорожную разметку на перекрестке проспекта Айтматова и улицы Айни, об отсутствии которой также сообщил читатель, нанесут в ближайшие дни.

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