Ребенку исполнилось полгода. Не принимают заявление на выплату суйунчу

«Ребенку исполнилось полгода, в Управлении социального обеспечения отказываются выплачивать суйунчу», — сообщил читатель 24.kg.

По его словам, сотрудники ссылаются на изменение законодательства, согласно которому пособие выплачивают только в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Заведующая отделом оперативного учета Департамента социального обеспечения при Министерстве труда и социального развития Динара Орозбекова подтвердила, что заявление на выплату суйунчу принимаются только в течение шести месяцев со дня рождения.

Она сообщила, что 1 апреля 2018 года вступил в силу закон о государственных пособиях, где в пункте 2 статьи 7 указано, что единовременная выплата «балага суйунчу» назначается на новорожденного ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев со дня его рождения.

«До принятия поправок за получением пособия можно было обращаться в течение года со дня рождения ребенка», — отметила она.

По ее словам, если родители обращаются за суйунчу позднее оговоренного законом срока, пособие не назначается.

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