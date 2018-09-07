В жилмассиве «Ак-Босого» прорвало трубу. Аварийные службы Бишкека бессильны

В жилмассиве «Ак-Босого» прорвало трубу. Об этом в социальной сети Facebook написал Дастан Сагынбек.

«В жилмассиве «Ак-Босого» по адресу Чуй, 55 прорвало трубу. Уже третий день рекой льет. В первый день приезжала аварийная служба из Горводоканала. Сотрудники вскрыли трубу, посмотрели на нее и закрыли. После «ремонта» вода льется еще больше. За эти дни столько тонн воды утекло», — написал Дастан Сагынбек.

Местные жители обращались в мэрию Бишкека, но реакции не последовало. С подобной проблемой они сталкиваются ежегодно.

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ПЭУ «Бишкекводоканал» устранило порыв на трубопроводе в жилмассиве «Ак-Босого».