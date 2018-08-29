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Агент 024

В Бишкеке родители первоклашек недовольны, что в классах по 55 учеников

В Бишкеке родители первоклашек недовольны, что в классах по 55 учеников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Зарема Толомушева.

«В этом году дочка идет в первый класс. Сегодня сходили в школу № 13 узнать, в какой класс нас определили. В классе 54 ученика. Больше половины не с микроучастка. Директора просто заставляют по звонку сверху брать всех подряд. Почему родители не отдают детей в школу рядом с домом, по району? Мне кажется, надо детей по микроучастку определить в классы по 35-40 детей, а всех остальных в дополнительные классы по 53-57 детей. Мы по участку, а попали в самый последний класс «З». Где справедливость? Почему Министерство образования не контролирует этот бардак?» — спрашивает Зарема Толомушева.

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