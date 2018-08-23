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Агент 024

Полоса движения стала парковкой. Разметка ошибочна, оправдываются в мэрии

В Бишкеке на восточном участке дороги вдоль бульвара Эркиндик завершены ремонтные работы. Здесь приступили к разметке. Однако неожиданно для многих проезжая часть дороги между улицами Токтогула и Киевской размечена как парковка не вдоль, а поперек. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

Kaktus Media
Фото Kaktus Media. По мнению подрядчика, разметка должна быть расположена именно так

В мэрии столицы поспешили заверить, что разметка с парковочными местами нанесена подрядчиком ошибочно. Работы приостановлены. Чиновники обещают исправить казус. Однако на вопрос, кто возместит материальный ущерб и понесет наказание, в муниципалитете не ответили.

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