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Агент 024

В Бишкеке кафе «Байсуу» открыло ночной клуб. Госорганы закрывают глаза

В Бишкеке владелец кафе «Байсуу», расположенного на пересечении улиц Юнусалиева и Скрябина, в нарушение норм СНиП проводит строительные работы в водоохранной зоне. Он возводит навес над каналом. Об этом сообщает читатель 24.kg.

Уточняется, что, несмотря на очевидное нарушение установленных норм и законов при строительстве навеса для летней площадки кафе, со стороны прокуратуры и Госэкотехинспекции не принимаются соответствующие меры.

«Это заведение зарегистрировано как кафе, но последние пять лет в одном из его помещений с 00.00 до 6.00 незаконно функционирует ночной клуб с громкой музыкой. Хотя, согласно решению Бишкекского горкенеша, музыка должна звучать до 23.00. Следовательно, владелец занимается предпринимательством незаконно, поскольку ночной клуб не зарегистрирован», — сообщает читатель редакции.

Он просит прокуратуру и Госэкотехинспекцию проверить законность пристройки, а ГСБЭП и налоговую службу провести проверку законности деятельности ночного клуба.

«Граждане обращались в прокуратуру Октябрьского района и прокуратуру столицы по всем этим фактам, однако никаких мер не принято. Вероятно, это связано с тем, что владелец кафе является высокопоставленным чиновником», — пояснил читатель.
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