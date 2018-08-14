Читатель сообщил 24.kg, что на трассе Бишкек — Кара-Балта, где идет реабилитация, отсутствуют рабочие.

«Дорожники приходят к 8.00, проводят в течение часа планерку. Потом осматривают участок, ходят туда-сюда. Так наступает обед. Они едят, спят, и в 17.00 рабочий день заканчивается. Всю трассу перекопали год назад, но ничего не сделали. Нет бы сначала одну полосу закончить, потом приступить к другой. Или грейдером пройтись, чтобы сровнять ямы», — жалуется он.

Перерытые участки не поливают водой. Проезжающие машины поднимают пыль.

Работы по трассе Бишкек — Кара-Балта выполняет China Railway № 5.

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