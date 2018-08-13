В Балыкчи вырубили деревья ради строительства дороги. Об этом в социальной сети Facebook сообщает Динара Ошурахунова.

«Мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов решил стереть все деревья, с трудом растущие в каменном городе. Улица 40 лет Киргизии расширяется. Огромные, много лет растущие елки перед администрацией города он убрал, потратив 2 миллиона сомов. Пересадил их в разные места. Половина из них засохла. В прошлом году по главной улице он спилил все деревья. Сейчас они растут в виде грибочков — метр ствола и крона. Теперь расширение другой улицы повлекло за собой вырубку деревьев», — написала Динара Ошурахунова.

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