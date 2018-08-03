При строительстве дороги Бишкек — Кара-Балта повредили телефонную линию. Подрядчик вину не признает. Об этом 24.kg сообщили жители села Петровка.

С понедельника, 30 июля, в поселке не работают стационарный телефон, Интернет, сотовая связь с перебоями. Во время земляных работ на трассе подрядчик повредил кабельную линию «Кыргызтелекома» и двух сотовых операторов.

Подрядчик China Railway № 5 пока не устранил повреждение.

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